Скрывала много лет: отец и братья Меган Маркл показали фото ее "бурной" молодости

Фото было опубликовано перед предстоящим интервью с семьей Меган Маркл. В нем примут участие все родственники, которых герцогиня Сассекская отвергла.

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Семья Меган Маркл обнародовала фото, которые, якобы, герцогиня Сассекская хотела бы скрыть от общественности. Об этом пишет Daily Star.

Эксклюзивное интервью с отцом и сводными братьями и сестрами Меган выйдет в эфир на канале 7News Australia в воскресенье, 30 апреля, за неделю до коронации короля Чарльза III. Фотографию показал ведущий Тейлор Ауэрбах в Twitter.

"Меган хотела, чтобы мир никогда не увидел эти фотографии", — написал журналист.

На снимке молодая Маркл сидит за столиком на каком-то мероприятии и улыбается, глядя в сторону. У нее небрежно собраны волосы в хвост, а салфетка заправлена в вырез ее рубашки.

Это одна из фотографий, которую Меган якобы не хотела, чтобы мир увидел Фото: Twitter/tauerbach

Никакой информации о месте и времени съемки фотографии неизвестно. Фото было опубликовано перед предстоящим интервью с семьей Маркл. В нем примут участие все родственники, которых герцогиня Сассекская отвергла. Они обещают не только поделиться редкими фотографиями и видео, но также подробно рассказать об актрисе и ее пути к славе, а также об отношениях с принцем Гарри.

"Она до сих пор бы работала официанткой, если бы не папа" — сказала ее сводная сестра Саманта.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл хочет "нанести максимальный вред" перед коронацией Чарльза. Герцогиня Сассекская не будет присутствовать непосредственно на официальном событии, однако драму она не намерена пропускать.

Также сообщалось, что Меган Маркл обвиняют в копировании Кейт Миддлтон. Герцогиня Сассекская впервые за долгое время появилась на публике и спровоцировала активные обсуждения в Сети.