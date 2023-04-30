Приховувала багато років: батько та брати Меган Маркл показали фото її "бурхливої" молодості

Фото було опубліковано перед майбутнім інтерв'ю із сім'єю Меган Маркл. В ньому візьмуть участь усі родичі, яких герцогиня Сассекська відкинула.

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Сім'я Меган Маркл оприлюднила фото, які нібито герцогиня Сассекська хотіла б приховати від громадськості. Про це пише Daily Star.

Ексклюзивне інтерв'ю з батьком та зведеними братами та сестрами Меган вийде в ефір на каналі 7News Australia у неділю, 30 квітня, за тиждень до коронації короля Чарльза III. Фотографію показав провідний Тейлор Ауербах у Twitter.

"Меган хотіла, щоб світ ніколи не побачив ці фотографії", — написав журналіст.

На знімку молода Маркл сидить за столиком на якомусь заході та посміхається, дивлячись убік. У неї недбало зібране волосся у хвіст, а серветка заправлена у виріз її сорочки.

Це одна з фотографій, яку Меган нібито не хотіла, щоб побачив світ Фото: Twitter/tauerbach

Жодної інформації про місце та час зйомки фотографії невідомо. Фото було опубліковано перед майбутнім інтерв'ю із сім'єю Маркл. В ньому візьмуть участь усі родичі, яких герцогиня Сассекська відсторонилася. Вони обіцяють не лише поділитися рідкісними фотографіями та відео, але також докладно розповісти про актрису та її шлях до слави, а також про стосунки з принцом Гаррі.

"Вона досі працювала б офіціанткою, якби не тато", — сказала її зведена сестра Саманта.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл хоче "завдати максимальної шкоди" перед коронацією Чарльза. Герцогиня Сассекська не буде присутня безпосередньо на офіційній події, проте драму вона не має наміру пропускати.

Також повідомлялося, що Меган Маркл звинувачують у копіюванні Кейт Міддлтон. Герцогиня Сассекська вперше за довгий час з'явилася на публіці та спровокувала активні обговорення у мережі.