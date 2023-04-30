Надевал Пугачеву и Пьеху: в России скончался известный модельер Вячеслав Зайцев

В преддверии 85-летнего модельера доставили в одну из больниц Москвы с кровотечением желудка.

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В Москве 30 апреля скончался известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Зайцев скончался в Щелковской больнице, куда его доставили с кровотечением в желудке. В СМИ предполагают, что модельера привезли с дачи, потому что она расположена в этом районе.

В больнице дизайнеру одежды провели КТ, после чего пациента отправили в реанимацию, а около 18 часов вечера стало известно о его смерти.

Известно, что в последние годы прославленный модельер тяжело болел. У него была одна из финальных стадий болезни Паркинсона и в последнее время фактически отошел от дел. Зайцеву 2 марта исполнилось 85 лет.

Модельер Вячеслав Зайцев: что известно

Советский и российский художник-модельер. Родился в Иваново в 1938 году. Во время войны отец ушел на фронт и попал в плен, а после войны попал в лагерь как бывший военнопленный. В детстве Слава даже попрошайничал, поя песни возле магазина.

В школе проявлял способности к рисованию, а затем поступил в Московский текстильный институт. После его окончания создала первую коллекцию — спецодежду для работниц сельской местности в городе Бабушкин, где располагалась экспериментально-техническая швейная фабрика Московского областного совнархоза.

Линия спецодежды привлекла внимание западной прессы, а представители Пьера Кардена и Кристиана Диора высоко оценили достижения начинающего советского кутюрье.

Затем 13 лет работал в Общесоюзном доме моделей, где сотрудничал с лучшими манекенщицами, включая Регину Збарскую, Леку Миронову и Милу Романовскую.

Регина Збарская и Вячеслав Зайцев

Одно время дизайнер работал на фабрике индивидуального пошива для Дома моды, а позже перешел в этот самый дом, где стал художественным руководителем. Здесь начиная с 1982 года Вячеслав Зайцев создавал свои известные авторские коллекции.

В 1992 году Зайцев создал собственную Лабораторию моды, академию дизайна при Доме моды Вячеслава Зайцева. Как художник по костюмам и частично декоратор Зайцев сотрудничал с многими столичными театрами, создавал костюмы для спортивной делегации на московской Олимпиаде-80, разрабатывал сценические наряды для артистов группы "На-На".

В 2016 году стало известно, что дизайнер страдает болезнью Паркинсона.

Напомним, что 82-летний модельер Роберто Кавалли в шестой раз стал отцом. Известный модельер уже имеет пятерых детей от двух предыдущих браков.

В возрасте 88 лет скончался французский модельер Пако Рабанн.