Вдягав Пугачову і П'єху: в Росії помер відомий модельєр В'ячеслав Зайцев

Напередодні 85-річного модельєра доправили до однієї з лікарень Москви з кровотечею шлунку.

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У Москві 30 квітня помер відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев. Про це повідомляє Mash.

За даними видання, Зайцев помер у Щелковській лікарні, куди його доправили з кровотечею у шлунку. У ЗМІ припускають, що модельєра привезли з дачі, бо вона розташована у цьому районі.

У лікарні дизайнеру одягу провели КТ, після чого пацієнта відправили до реанімації, а близько 18 години вечора стало відомо про його смерть.

Відомо, що останні роки уславлений модельєр важко хворів. Він мав одну з фінальних стадій хвороби Паркінсона і останнім часом фактично відійшов від справ. Зайцеву 2 березня виповнилося 85 років.

Модельєр В'ячеслав Зайцев: що відомо

Радянський та російський художник-модельєр. Народився в Іваново у 1938 році. Під час війни батько пішов на фронт і потрапив у полон, а після війни потрапив до табору як колишній військовополонений. В дитинстві Слава навіть жебракував, співаючи пісні біля магазину.

У школі виявляв здібності до малювання, а потім вступив до Московського текстильного інституту. Після його закінчення створив першу колекцію — спецодяг для робітниць сільської місцевості у місті Бабушкін, де розташовувалася експериментально-технічна швейна фабрика Московського обласного раднаргоспу.

Лінія спецодягу привернула увагу західної преси, а представники П'єра Кардена та Крістіана Діора високо оцінили досягнення радянського кутюр'є-початківця.

Потім 13 років працював у Загальносоюзному будинку моделей, де співпрацював із найкращими манекенницями, включаючи Регіну Збарську, Леку Миронову та Мілу Романовську.

Регіна Збарська і В'ячеслав Зайцев

У свій час дизайнер працював на фабриці індивідуального пошиття для Будинку моди, а пізніше перейшов у цей самий будинок, де став художнім керівником. Тут, починаючи з 1982 року, В'ячеслав Зайцев створював свої відомі авторські колекції.

В 1992 році Зайцев створив власну "Лабораторію моди", академію дизайну при Будинку моди В'ячеслава Зайцева. Як художник по костюмах та частково декоратор Зайцев співпрацював із багатьма столичними театрами, створював костюми для спортивної делегації на московській Олімпіаді-80, розробляв сценічні вбрання для артистів гурту "На-На".

У 2016 році стало відомо, що дизайнер страждає на хворобу Паркінсона.

Нагадаємо, що 82-річний модельєр Роберто Каваллі вшосте став батьком. Відомий модельєр уже має п'ятеро дітей від двох попередніх шлюбів.

У віці 88 років помер французький модельєр Пако Рабанн.