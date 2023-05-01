Пропали тапочки и халаты: экс-премьеру Британии Лиз Трасс выставили счет за правительственную усадьбу

Секретариат британского правительства отправил Лиз Трасс счет на 12 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на вещи, пропавшие из правительственной загородной резиденции Чевенинг, которую она посещала, будучи на должности министра иностранных дел.

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Бывшему премьеру Великобритании Лиз Трасс, пробывшей на этом посту всего 45 дней, выставили счет на $15 тыс. за пользование правительственной усадьбой. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что секретариат британского правительства отправил Лиз Трасс счет на 12 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на еду, напитки, а также вещи, пропавшие из правительственной загородной резиденции Чевенинг, которую она посещала, будучи в должности министра иностранных дел. Издание уточняет, что из поместья исчезли тапочки, халаты и полотенца, о чем сообщил персонал усадьбы.

Речь идет об августе 2022 года, когда Трасс баллотировалась в должность лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона. К тому времени она еще формально оставалась министром иностранных дел и использовала Чевенинг-Хаус и для официальных встреч. По информации издания, Лиз Трасс использовала резиденцию для встреч с ближайшим кругом, включая друзей и однопартийцев.

Трасс уже сообщила, что за пропавшие халаты готова заплатить, но заметила, что большая часть расходов относится к использованию резиденции в государственных целях, следовательно, покрывать их она не должна.

Как уточняет издание, британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в имении. В то время как приемы личных гостей и проведение партийных собраний не таковы.

Особняк Чевенинг-хаус расположен в графстве Кент. В 1981 году он был передан в распоряжение министру иностранных дел Великобритании. Как им распорядиться, как правило, решает премьер.

Напомним, что российские агенты взломали личный телефон Лиз Трасс и получили доступ к деталям переговоров с союзниками, а также подробностям частной переписки.

Бывший премьер Великобритании рассказала о том, что успела сделать ее команда за 45 дней и пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов.