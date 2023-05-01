Зникли капці і халати: експрем'єрці Британії Ліз Трасс виставили рахунок за урядову садибу

Секретаріат британського уряду відправив Ліз Трасс рахунок на 12 тисяч фунтів стерлінгів, щоб покрити витрати на речі, які зникли із урядової заміської резиденції Чевенінг, яку вона відвідувала, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ.

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Колишній прем'єрці Великої Британії Ліз Трасс, яка пробула на цій посаді усього 45 днів, виставили рахунок на $15 тис. за користування урядовою садибою. Про це повідомляє The sunday Times.

Зазначається, що секретаріат британського уряду відправив Ліз Трасс рахунок на 12 тисяч фунтів стерлінгів, щоб покрити витрати на їжу, напої, а також речі, які зникли із урядової заміської резиденції Чевенінг, яку вона відвідувала, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ. Видання уточнює, що з маєтку зникли капці, халати та рушники, про що повідомив персонал садиби.

Йдеться про серпень 2022 року, коли Трасс балотувалася на посаду лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона. На той час вона ще формально залишалася міністром закордонних справ і використовувала Чевенінг-Хаус і для офіційних зустрічей. За інформацією видання, Ліз Трасс використала резиденцію для зустрічей із найближчим колом, включаючи друзів та однопартійців.

Трасс уже повідомила, що за зниклі халати готова заплатити, але зауважила, що більша частина витрат належить до використання резиденції з державною метою, отже, покривати їх вона не повинна.

Як уточнює видання, британський уряд оплачує витрати лише на проведення офіційних заходів у маєтку. У той час як прийоми особистих гостей та проведення партійних зборів не є такими.

Особняк Чевенінг-хаус розташований у графстві Кент. У 1981 році він був переданий у розпорядження міністру закордонних справ Великої Британії. Як їм розпорядитися, як правило, вирішує прем'єр.

Нагадаємо, що російські агенти зламали особистий телефон Ліз Трасс і отримали доступ до деталей переговорів із союзниками, а також подробиць приватного листування.

Колишня прем'єрка Великої Британії розповіла про те, що встигла зробити її команда за 45 днів, та побажала своєму наступнику Ріші Сунаку успіхів.