Помогает сосед: подросток зарабатывает тысячи долларов, продавая сладости из сарая (фото)

Каллум Бейкер открыл "Сладкую хижину" за неделю до своего 16-летия. Мальчик начинал всего с 60 долларов в кармане, но за последние 18 месяцев его бизнес стремительно развивался и с января 2022 года принес около 93 тысяч долларов.

Related video

В Кардиффе, Великобритания, 17-летний Каллум Бейкер, который начал продавать домашнее печенье в 15 лет, теперь зарабатывает более 5 тысяч долларов в неделю после открытия собственного магазина сладостей. Об этом рассказывает Wales Online.

Подросток открыл "Сладкую хижину" за неделю до своего 16-летия после того, как его вдохновили продавцы кондитерских изделий в TikTok.

Молодой предприниматель из Понтпреннау в Кардиффе начинал всего с 60 долларов в кармане, но за последние 18 месяцев его бизнес стремительно развивался и с января 2022 года принес около 93 тысяч долларов.

Он продолжает расширять свою фирму и сейчас предлагает более 700 различных сладостей, чипсов и напитков, но при этом не забывает продавать свои "оригинальные" лакомства.

Подросток продолжает расширять свою фирму и сейчас предлагает более 700 различных сладостей Фото: Wales Online

В настоящее время Каллум управляет бизнесом из специально построенного сарая в заднем саду своих родителей, который он назвал "Сладкой хижиной", но уже рассматривает возможность переезда в более просторное помещения.

Подросток недавно принял своего первого работника. Им стал его сосед после того как тот по вечерам помогал ему упаковывать заказы.

"Мне было очень скучно, и я смотрел много TikTok, и там были видео о сладком бизнесе. Я купил немного сладостей онлайн и создал небольшой веб-сайт с пятью продуктами, а затем просто начал размещать информацию на страницах Facebook и TikTok", — рассказал Каллум местной газете.

Подросток открыл "Сладкую хижину" за неделю до своего 16-летия Фото: Wales Online

Молодой предприниматель также заметил, что его прибыльное хобби принесло ему еще и огромную пользу для психического здоровья. Ранее он даже бывал в больнице из-за депрессии.

"Моя уверенность в себе резко возросла, выходить в TikTok live и разговаривать с сотнями людей каждый вечер — это потрясающе", — добавил подросток.

Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.