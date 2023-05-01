Допомагає сусід: підліток заробляє тисячі доларів, продаючи солодощі із сараю (фото)

Каллум Бейкер відкрив "Солодку хатину" за тиждень до свого 16-річчя. Хлопчик починав лише з 60 доларів у кишені, але за останні 18 місяців його бізнес стрімко розвивався і з січня 2022 року приніс близько 93 тисяч доларів.

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У Кардіффі, Великобританія, 17-річний Каллум Бейкер, який почав продавати домашнє печиво у 15 років, тепер заробляє понад 5 тисяч доларів на тиждень після відкриття власного магазину солодощів. Про це розповідає Wales Online.

Підліток відкрив "Солодку хатину" за тиждень до свого 16-річчя після того, як його надихнули продавці кондитерських виробів в TikTok.

Молодий підприємець із Понтпреннау в Кардіффі починав лише з 60 доларів у кишені, але за останні 18 місяців його бізнес стрімко розвивався і з січня 2022 року приніс близько 93 тисяч доларів.

Він продовжує розширювати свою фірму і зараз пропонує понад 700 різних солодощів, чипсів та напоїв, але при цьому не забуває продавати свої "оригінальні" ласощі.

Підліток продовжує розширювати свою фірму і зараз пропонує понад 700 різних солодощів Фото: Wales Online

Тепер Каллум керує бізнесом зі спеціально збудованого сараю на задньому дворі, в саду своїх батьків, який він назвав "Солодкою хатиною", але вже розглядає можливість переїзду до більш просторого приміщення.

Підліток нещодавно прийняв свого першого працівника. Ним став його сусід після того, як той вечорами допомагав йому упаковувати замовлення.

"Мені було дуже нудно, і я дивився багато TikTok, і там були відео про солодкий бізнес. Я купив трохи солодощів онлайн і створив невеликий вебсайт із п'ятьма продуктами, а потім просто почав розміщувати інформацію на сторінках Facebook та TikTok", — розповів Каллум місцевій газеті.

Підліток відкрив "Солодку хатину" за тиждень до свого 16-річчя Фото: Wales Online

Молодий підприємець також зауважив, що його прибуткове хобі дало йому ще й величезну користь для психічного здоров'я. Раніше він навіть бував у лікарні через депресію.

"Моя впевненість у собі різко зросла, виходити в TikTok live і розмовляти з сотнями людей щовечора — це приголомшливо", — додав підліток.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї був заблокований металевою шафою.