Оказался мошенником: 75-летняя женщина продала дом, чтобы отдать деньги "возлюбленному"

Романтические аферы в США становятся все более распространенными. Только за последний год американцы потеряли 1,3 миллиарда долларов из-за мошенников, выдающих себя за влюбленных партнеров.

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75-летняя женщина из Джорджии продала свой дом, чтобы отдать почти 100 тысяч долларов мужчине, который завел с ней роман в Facebook. Об этом пишет The Insider.

По словам полиции, американка, личность которой не разглашается, начала общаться с новым "поклонником" в социальной сети в марте.

Когда отношения между ними стали более серьезными, мужчина начал требовать деньги строго наличными, сообщает издание со ссылкой на документы полиции.

Женщина отправила мошеннику в общей сложности около 95 тысяч долларов, которые она выручила, продав свой дом. Она отправляла деньги с помощью UPS и FedEx. Газета Athens Banner-Herald сообщила, что, по словам женщины, она никогда не встречалась с предполагаемым аферистом лично.

Подобные романтические аферы становятся все более распространенными, сообщал ранее портал Insider. Только за последний год американцы потеряли 1,3 миллиарда долларов из-за мошенников, выдающих себя за влюбленных партнеров.

По словам эксперта по судебной нейропсихологии, Стейси Вуда, мошенники пользуются одиночеством людей, тратят время на построение отношений, а затем просят деньги.

"Может пройти шесть месяцев, прежде чем они попросят денег. Это обязательство", — заявил мужчина.

Ранее Фокус писал, что семейная пара украла и продала военное оборудования армии США на сумму более $2 млн. С 2018 года по 2022 год Кристофер и Хизер Хеммонды использовали свое служебное положение, что бы красть снаряжение заказанное для военных. Украденное ими оборудование варьировалось от деталей оружия до очков ночного видения и вездеходов.

Также сообщалось, что выживший 70-летний турист рассказал о схватке с пумой. Мужчина пробирался через густую рощу в каньоне Даймонд Форк, когда горный лев набросился на него и повалил на землю.