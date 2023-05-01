Виявився шахраєм: 75-річна жінка продала будинок, щоб віддати гроші "коханому"

Романтичні афери в США стають все більш поширеними. Тільки за останній рік американці втратили 1,3 мільярда доларів через шахраїв, які видають себе за закоханих партнерів.

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75-річна жінка з Джорджії продала свій будинок, щоб віддати майже 100 тисяч доларів чоловікові, який завів із нею роман в Facebook. Про це пише The Insider.

За словами поліції, американка, особистість якої не розголошується, почала спілкуватися з новим "шанувальником" у соціальній мережі у березні.

Коли відносини між ними стали серйознішими, чоловік почав вимагати гроші готівкою, повідомляє видання з посиланням на документи поліції.

Жінка відправила шахраю загалом близько 95 тисяч доларів, які вона отримала, продавши свій будинок. Вона надсилала гроші за допомогою UPS та FedEx. Газета Athens Banner-Herald повідомила, що, за словами жінки, вона ніколи не зустрічалася з передбачуваним аферистом особисто.

Подібні романтичні афери стають все більш поширеними, повідомляв раніше портал Insider. Тільки за останній рік американці втратили 1,3 мільярда доларів через шахраїв, які видають себе за закоханих партнерів.

За словами експерта із судової нейропсихології, Стейсі Вуда, шахраї користуються самотністю людей, витрачають час на розбудову стосунків, а потім просять гроші.

"Може пройти шість місяців, перш ніж вони попросять грошей. Це зобов'язання", — заявив чоловік.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара вкрала та продала військове обладнання армії США на суму понад $2 млн. З 2018 року по 2022 рік Крістофер і Хізер Хеммонди використали своє службове становище, щоб красти спорядження замовлене для військових. Вкрадене ними обладнання варіювалося від деталей зброї до окулярів нічного бачення та всюдиходів.

Також повідомлялося, що 70-річний турист, що вижив, розповів про сутичку з пумою. Чоловік пробирався через густий гай у каньйоні Даймонд Форк, коли гірський лев накинувся на нього та повалив на землю.