Осталась только кожура: в музее Южной Кореи студент съел "произведение искусства" (фото)

Но Хуин Су рассказал, что был голоден, так как пропустил завтрак. После того, как парень съел банан, он просто прикрепил его кожуру обратно к стене.

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В Южной Корее студент Но Хуин Су, пропустивший завтрак, съел банан из инсталляции художника Маурицио Каттелана, известной как "Комедиант". Это "художественное произведение" было прикреплено скотчем к стене в Лиумском музее искусств в Сеуле. Об этом пишет BBC.

Издание отмечает, что съев банан, парень просто прикрепил его кожуру обратно к стене. Журналистам сообщили, что музей Leeum не требовал возмещения ущерба у студента. Позже сотрудники галереи повесили новый фрукт на том же месте. Оказалось, что они меняют банан каждые 2-3 дня.

Позже Но Хуин Су рассказал местными СМИ, что считает работу Каттелана формой восстания против власти.

Съев банан, парень просто прикрепил его кожуру обратно к стене Фото: shwan.han/Instagram

"Я рассматриваю повреждение произведения искусства как самостоятельное произведение искусства, мне кажется, что это было бы интересно… Разве он не приклеен там, чтобы его съели?", — сказал студент Сеульского национального университета KBS.

Когда автор произведения Маурицио Каттеллану сообщили об инциденте, он ответил: "Это не станет проблемой".

Ранее Фокус писал, что инсталляция "Комик" итальянского художника Маурицио Каттелана стала одной из самых обсуждаемых работ на выставке Art Basel Miami. Банан, приклеенный монтажным скотчем на стену, стал настоящей сенсацией и был продан за баснословные 120 тысяч долларов французском коллекционеру.

Также сообщалось, что в США на ночную камеру засняли "загадочного зверя". Сотрудники заповедника выложили черно-белое изображение животного в социальные сети, спрашивая, может ли это быть нечто, сбежавшее из зоопарка, или это вообще новый вид.