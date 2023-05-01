Залишилася тільки шкірка: у музеї Південної Кореї студент з'їв "витвір мистецтва" (фото)

Но Хуін Су розповів, що був голодний, бо пропустив сніданок. Після того, як хлопець з'їв банан, він просто прикріпив його шкірку назад до стіни.

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У Південній Кореї студент Но Хуін Су, який пропустив сніданок, з'їв банан з інсталяції художника Мауріціо Каттелана, відомої як "Комедіант". Цей "художній витвір" був прикріплений скотчем до стіни в музеї Ліумського мистецтва в Сеулі. Про це пише ВВС.

Видання зазначає, що з'ївши банан, хлопець просто прикріпив його шкірку назад до стіни. Журналістам повідомили, що музей Leeum не вимагав відшкодування збитків у студента. Пізніше співробітники галереї повісили новий фрукт на тому самому місці. Виявилося, що вони змінюють банан кожні 2-3 дні.

Пізніше Но Хуін Су розповів місцевим ЗМІ, що вважає роботу Каттелана формою повстання проти влади.

З'ївши банан, хлопець просто прикріпив його шкірку назад до стіни Фото: shwan.han/Instagram

"Я розглядаю пошкодження витвору мистецтва як самостійний витвір мистецтва, мені здається, що це було б цікаво... Хіба він не приклеєний там, щоб його з'їли?", — сказав студент Сеульського національного університету KBS.

Коли автора твору Мауріціо Каттеллану повідомили про інцидент, він відповів: "Це не стане проблемою".

Раніше Фокус писав, що інсталяція "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана стала однією з обговорюваних робіт на виставці Art Basel Miami. Банан, приклеєний монтажним скотчем на стіну, став справжньою сенсацією і був проданий за нечувані 120 тисяч доларів французькому колекціонерові.

Також повідомлялося, що у США на нічну камеру зняли "загадкового звіра". Співробітники заповідника виклали чорно-біле зображення тварини в соціальні мережі, питаючи, чи це може бути щось, що втекло з зоопарку, чи це взагалі новий вигляд.