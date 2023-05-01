"Внезапный конфликт": в РФ застрелили воевавшего в Украине оккупанта, – росСМИ

Как отмечают журналисты, погибший российский военный ранее был осужден за кражу и незаконный оборот наркотиков.

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В субботу, 29 апреля, в российском селе Толмачево Новосибирской области произошел конфликт между вернувшимся с войны в Украине военнослужащим и еще четырьмя мужчинами. Перепалка переросла в стрельбу, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения, пишет российское издание ASTRA.

В публикации говорится, что после "внезапного конфликта" житель города Обь Вячеслав Мокин совершил по меньшей мере четыре выстрела из охотничьего оружия. Инцидент произошел у частного дома на улице Центральная.

В результате житель поселка Коченево Петр Власов и вернувшийся с войны в Украине военнослужащий Евгений Хотьков скончались от ранений. Проживающие в Новосибирской области Дмитрий Фисюра и Борис Власов были доставлены в районную больницу города Обь с огнестрельными ранениями.

Сообщается, что стрелка задержали правоохранители, причины происшествия выясняются.

Также известно, что Евгений Хотьков ранее был осужден в России за кражу и незаконный оборот наркотических веществ.

Напомним, что 19 апреля стало известно об убийстве, совершенном военнослужащим ВС РФ в Нижегородской области. Мужчина вернулся с войны в Украине и убил свою жену. В это время в соседней комнате находились их сыновья 7 и 8 лет.

Ранее, 17 апреля, бывший боец ЧВК "Вагнер" Георгий Сиукаев зарезал ножом человека с ДЦП на территории непрзнанной Южной Осетии. До того как примкнуть к "вагнеровцам", Сиукаев отбывал тюремный срок за убийство, совершенное в 2014 году.

Еще мы писали о том, что 7 апреля бывший наемник российской частной военной компании "Вагнер" воевавший в Украине, был задержан в Москве за покушение на жизнь пенсионерки и поджог ее квартиры.