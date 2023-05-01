"Раптовий конфлікт": у РФ застрелили окупанта, який воював в Україні, — росСМИ

Як зазначають журналісти, загиблий російський військовий раніше був засуджений за крадіжку та незаконний обіг наркотиків.

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У суботу, 29 квітня, в російському селі Толмачево Новосибірської області стався конфлікт між військовослужбовцем, що повернувся з війни в Україні, і ще чотирма чоловіками. Перепалка переросла у стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули та ще двоє отримали поранення, пише російське видання ASTRA.

У публікації йдеться, що після "раптового конфлікту" житель міста Об В'ячеслав Мокін здійснив щонайменше чотири постріли з мисливської зброї. Інцидент стався біля приватного будинку на Центральній вулиці.

В результаті житель селища Коченево Петро Власов і військовослужбовець Євген Хотьков, який повернувся з війни в Україні, померли від поранень. Які проживають у Новосибірській області Дмитро Фісюра та Борис Власов були доставлені до районної лікарні міста Об із вогнепальними пораненнями.

Повідомляється, що стрільця затримали правоохоронці, причини події з'ясовуються.

Також відомо, що Євгена Хотькова раніше було засуджено в Росії за крадіжку та незаконний обіг наркотичних речовин.

Нагадаємо, що 19 квітня стало відомо про вбивство, скоєне військовослужбовцем ЗС РФ у Нижньогородській області. Чоловік повернувся з війни в Україні та вбив свою дружину. У цей час у сусідній кімнаті перебували їхні сини 7 та 8 років.

Раніше, 17 квітня, колишній боєць ПВК "Вагнер" Георгій Сіукаєв зарізав ножем людину з ДЦП на території невизнаної Південної Осетії. До того, як приєднатися до "вагнерівців", Сіукаєв відбував тюремний термін за вбивство, скоєне у 2014 році.

Ще ми писали про те, що 7 квітня колишній найманець російської приватної військової компанії "Вагнер", який воював в Україні, був затриманий у Москві за замах на життя пенсіонерки та підпал її квартири.