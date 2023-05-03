В КНР освободили журналиста, который рассказал миру о COVID-19, — СМИ

Фан Бинь был приговорен к трем годам лишения свободы за якобы провоцирование ссор. Однако сам журналист и его сторонники говорят о репрессиях со стороны правительства Китая.

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В Китае власти освободили гражданского журналиста Фан Биня, который предупредил мир о начинающейся пандемии COVID-19. Информация об этом появилась на сайте ВВС во вторник, 2 мая.

Известно, что журналист вышел на свободу в воскресенье, 30 апреля. Он был задержан и приговорен к тюремному заключению из-за видеоматериалов, которые мужчина снимал в самом начале эпидемии коронавируса.

За что гражданского журналиста приговорили к тюремному заключению

Еще в начале пандемии коронавируса журналист был одним из немногих, кто предупредил мир об опасной вспышке нового заболевания. Он публиковал видео из переполненных больниц и тела умерших на ранних стадиях вспышки пандемии в Китае.

Мужчина опубликовали подробности пандемии в социальных сетях, тем самым поставив в неловкое положение китайских чиновников, которые подверглись критике за неспособность контролировать вспышку заболевания.

На последнем видео, которое Фан — продавец традиционной китайской одежды, а в свободное время журнплист — разместил в Твиттере, біл клочок бумаги с надписью: "Все граждане сопротивляются, верните власть народу".

А потом Фан Бинь исчез на три года после съемок в больницах и похоронных бюро в начале пандемии COVID-19.

Несколько позже стало известно, что около полудюжины мужчин в масках и защитных костюмах постучали в квартиру гражданского журналиста, требуя измерить ему температуру. Фан, который записал инцидент, сказал, что его температура была нормальной, и попросил их вернуться с ордером на проверку.

Однако силовики ворвались в его дом, конфисковали все электронные устройства и доставили Фан Биня в полицейский участок.

Как рассказал журналистам один из интервьюеров на правах анонимности, против гражданского журналиста возбудили уголовное дело и он был приговорен к трем годам лишения свободы.

"Он (Фан Бинь, — ред.) был приговорен к трем годам тюремного заключения за провоцирование ссор — расплывчатое обвинение, которое традиционно используется против политических диссидентов", — подтвердил информацию анонимный источник медиа.

Напомним, в конце апреля 2023 года СМИ написали о том, что Китай переписывает историю происхождения COVID-19. Правительство Китая скрывало любую информацию о коронавирусе, которая могла бы выставить Пекин в неприглядном свете. В отозванных публикациях говорилось о распространении COVID-19 среди детей и китайских медработниках, лечивших пациентов в Ухане.

А 28 февраля директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что пандемия Covid-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из китайской лаборатории в Ухане. Он считает, что власти Китая делают все возможное, чтобы помешать и запутать американских и других международных специалистов, которые работают над установлением происхождения коронавируса. Также китайское правительство пытается заблокировать расследование по этому вопросу.