У КНР звільнили журналіста, який розповів світові про COVID-19, — ЗМІ

Фан Бінь був засуджений до трьох років позбавлення волі за провокування сварок. Проте сам журналіст та його прихильники говорять про репресії з боку уряду Китаю.

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У Китаї влада відпустила на волю журналіста Фан Біня, який попередив світ про пандемію COVID-19, коли вона ще тільки починалася. Інформація про це з'явилася на сайті ВВС у вівторок, 2 травня.

Відомо, що журналіст вийшов на волю у неділю, 30 квітня. Його було затримано та засуджено до тюремного ув'язнення через відеоматеріали, які чоловік знімав на самому початку епідемії коронавірусу.

За що китайського журналіста засудили до ув'язнення

Ще на початку пандемії коронавірусу журналіст був одним із небагатьох, хто попередив світ про небезпечний спалах нового захворювання. Він публікував відео з переповнених лікарень та фотографував тіла померлих на ранніх стадіях спалаху пандемії у Китаї.

Чоловік опублікував подробиці пандемії в соціальних мережах, тим самим поставивши в незручне становище китайських чиновників, які зазнали критики за нездатність контролювати спалах захворювання.

На останньому відео, яке Фан — продавець традиційного китайського одягу, а у вільний час журналіст — розмістив у Твіттері, був клаптик паперу з написом: "Усі громадяни опираються, поверніть владу народу".

А потім Фан Бінь зник на три роки після фільмування у лікарнях та похоронних бюро на початку пандемії COVID-19.

Дещо пізніше стало відомо, що близько шести чоловіків у масках та захисних костюмах постукали у квартиру громадянського журналіста, вимагаючи виміряти йому температуру. Фан, який записав інцидент, сказав, що його температура була нормальною і попросив їх повернутися з ордером на перевірку.

Проте силовики увірвалися до його будинку, конфіскували всі електронні пристрої та доставили Фан Біня до поліцейської дільниці.

Як розповів журналістам один з інтерв'юерів на правах анонімності, проти цивільного журналіста порушили кримінальну справу і його засудили до трьох років позбавлення волі.

"Він (Фан Бінь, — ред.) був засуджений до трьох років ув'язнення за провокування сварок — розпливчасте звинувачення, яке традиційно використовується проти політичних дисидентів", — підтвердило інформацію анонімне джерело медіа.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року ЗМІ написали про те, що Китай переписує історію походження COVID-19. Уряд Китаю приховував будь-яку інформацію про коронавірус, який міг би виставити Пекін у непривабливому світлі. У відкликаних публікаціях йшлося про поширення COVID-19 серед дітей та китайських медпрацівників, які лікували пацієнтів в Ухані.

А 28 лютого директор ФБР США Крістофер Рей заявив, що пандемія Covid-19, ймовірно, була спричинена витоком вірусу з китайської лабораторії в Ухані. Він вважає, що влада Китаю робить все можливе, щоб перешкодити та заплутати американських та інших міжнародних фахівців, які працюють над встановленням походження коронавірусу. Також китайський уряд намагається заблокувати розслідування щодо цього питання.