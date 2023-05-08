Получили методички: РФ пытается расшатать Европу и поссорить ее с Турцией, — СМИ

Для ухудшения европейско-турецких отношений, как отмечают журналисты, Кремль уже нанял специальных провокаторов. Также в ЕС активно работают российские агенты, получившие задание устраивать митинги и акции протеста по определенному сценарию.

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Спецслужбы РФ организовывают приплаченные митинги в странах Европы, чтобы таким образом повлиять на международную политику. Такие факты привели расследователи шведского издания SVT.

По информации журналистов, сейчас Россия сосредоточилась на том, чтобы сделать взаимоотношения между Турцией и европейскими странами максимально некомфортными.

Для этого агентам российских спецслужб, которые работают под прикрытием в Европе, выдали методички. В них описано, как и по какому сценарию нужно устраивать митинги и акции протеста. В качестве примера приведена ситуация с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Медиа утверждает, что именно в связи с этим инцидентом официальная Анкара так и не одобрила вступление Швеции в НАТО.

Кроме того расследователям удалось узнать, что акции протеста, которые состоялись 5 марта в Париже, тоже были использованы ФСБ для дискредитации Украины и формирования у европейцев негативного отношения к украинцам. Для этого провокаторы сняли видео, на котором молодые люди на фоне украинского флага выкрикивали нацистские приветствия.

Также шведское медиа утверждает, что нашло 10 эпизодов с явно постановочными митингами, где участники выступали с критикой ЕС, НАТО и Украины. И это только за последние полгода.

По состоянию на сейчас российские провокаторы получили новое задание: им предложили снимать и распространять видео с сожжением турецкого флага и оскорблениями в адрес Реджепа Эрдогана.

Напомним, 25 апреля министр иностранных дел Швеции заявил о том, что страна высылает российских дипломатов. Российский посол тогда отказался комментировать ситуацию. А местные журналисты отметили, что ранее правоохранители Швеции заявляли о причастности каждого третьего дипломата РФ к спецслужбам.

А 24 августа 2022 года стало известно о том, что СБУ помешала ФСБ РФ организовать постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости. Спецслужба планировала использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Полтавской и Житомирской областях.