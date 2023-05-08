Отримали методички: РФ намагається розхитати Європу та посварити її з Туреччиною, — ЗМІ

Для погіршення європейсько-турецьких відносин, як зазначають журналісти, Кремль найняв спеціальних провокаторів. Також у ЄС активно працюють російські агенти, які отримали завдання влаштовувати мітинги та акції протесту за певним сценарієм.

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Спецслужби РФ організовують приплачені мітинги у країнах Європи, щоб у такий спосіб вплинути на міжнародну політику. Такі факти навели розслідувачі шведського видання SVT.

За інформацією журналістів, зараз Росія зосередилася на тому, щоби зробити взаємини між Туреччиною та європейськими країнами максимально некомфортними.

Для цього агентам російських спецслужб, які працюють під прикриттям у Європі, видали методички. Там описано, як і за яким сценарієм потрібно влаштовувати мітинги та акції протесту. Як приклад наведено ситуацію зі спаленням Корану перед посольством Туреччини у Стокгольмі. Медіа стверджує, що саме через цей інцидент офіційна Анкара так і не схвалила вступ Швеції до НАТО.

Крім того, розслідувачам вдалося дізнатися, що акції протесту, які відбулися 5 березня в Парижі, також були використані ФСБ для дискредитації України та формування у європейців негативного ставлення до українців. Для цього провокатори зняли відео, на якому молодики на фоні українського прапора вигукували нацистські привітання.

Також шведське медіа стверджує, що знайшло 10 епізодів із явно фейковими мітингами, де учасники виступали з критикою ЄС, НАТО та України. І це лише за останні пів року.

Станом на сьогодні російські провокатори отримали нове завдання: їм запропонували знімати та розповсюджувати відео зі спаленням турецького прапора та образами на адресу Реджепа Ердогана.

Нагадаємо, 25 квітня міністр закордонних справ Швеції заявив про те, що країна висилає російських дипломатів. Російський посол тоді відмовився коментувати ситуацію. А місцеві журналісти зазначили, що раніше правоохоронці Швеції заявляли про причетність кожного третього дипломата РФ до спецслужб.

А 24 серпня 2022 року стало відомо, що СБУ завадила ФСБ РФ організувати фейкові "акції протесту" до Дня Незалежності. Спецслужба планувала використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Полтавській та Житомирській областях.