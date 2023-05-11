Противоборство с гей-цивилизацией: пропагандисты начали готовить РФ к войне с Европой (видео)

В эфире пропагандистского политического ток-шоу политолог Виталий Третьяков пугал россиян тем, что в страну придут "западные врачи", которые насильно будут менять пол детям.

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В России заговорили о том, что страна будет вынуждена вести против европейских стран войну, защищая "традиционные ценности" от "гей-цивилизации". Такое заявление сделал российский политолог Виталий Третьяков в эфире одной из пропагандистских телепередач.

Третьяков считает, что Россия будет вынуждена воевать с западными странами, в которых "гей-цивилизация" захватила власть и контролирует все сферы общества.

"В нашей естественной цивилизации будет вестись противоборство, включая военным путем, не между трудом и капиталом, не между востоком и западом, а между гей-цивилизацией и естественной цивилизацией", — сказал он в эфире политического ток-шоу с журналисткой-пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Третьяков также считает, что угрозу для жителей России представляют некие "западные врачи", которые будут насильно менять пол российским детям.

"Вы что, хотите, чтобы врачи (а их миллион во всех западных странах) однажды пришли и одно (детям, — ред.) отрезали, другое пришивали, кормили какими-то лекарствами", — задал политолог риторический вопрос.

Напомним, 17 апреля президент Польши Дуда предупредил мир о последствиях поражения Украины в войне. По словам польского лидера, Кремль стремится к расширению своего господства над народами восточной части Европы, а поражение Киева позволит Москве это сделать.

Кроме того в декабре 2022 года эксперты назвали пять сценариев продолжения войны Украины с Россией. Аналитики уверены, что Украина сможет победить в войне с Россией, однако сроки зависят от того, как быстро НАТО будут предоставлять ей наступательное вооружение.