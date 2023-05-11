Протиборство з гей-цивілізацією: пропагандисти почали готувати РФ до війни з Європою (відео)

В ефірі пропагандистського політичного ток-шоу політолог Віталій Третьяков лякав росіян тим, що в країну прийдуть "західні лікарі", які насильно змінюватимуть стать дітям.

Related video

У Росії заговорили про те, що країна буде змушена вести проти європейських країн війну, захищаючи традиційні цінності від гей-цивілізації. Таку заяву зробив російський політолог Віталій Третьяков в ефірі однієї із пропагандистських телепередач.

Третьяков вважає, що Росія буде змушена воювати із західними країнами, в яких "гей-цивілізація" захопила владу та контролює всі сфери суспільства.

"У нашій природній цивілізації вестиметься протистояння, включно і військовим шляхом, не між працею і капіталом, не між сходом і заходом, а між гей-цивілізацією та природною цивілізацією", — сказав він в ефірі політичного ток-шоу з журналісткою-пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

Третьяков також вважає, що загрозу для жителів Росії становлять якісь "західні лікарі", які насильно змінюватимуть стать російським дітям.

"Ви що, хочете, щоб лікарі (а їх мільйон у всіх західних країнах) одного разу прийшли й одне (дітям, — ред.) відрізали, інше пришивали, годували якимись ліками", — поставив політолог риторичне запитання.

Нагадаємо, 17 квітня президент Польщі Дуда попередив світ про наслідки поразки України у війні. За словами польського лідера, Кремль прагне розширення свого панування над народами східної частини Європи, а поразка Києва дозволить Москві це зробити.

Крім того, у грудні 2022 року експерти назвали п'ять сценаріїв продовження війни України з Росією. Аналітики впевнені, що Україна зможе перемогти у війні з Росією, проте терміни залежать від того, як швидко НАТО надаватимуть їй наступальне озброєння.