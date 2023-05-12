Гости из Африки: в Одесской области заметили ярких краснокнижных птиц

Сиворакши выбирают обрывы над протяженными лиманами для своего обитания и активно убирают старые норы, чтобы скоро обосноваться в новых гнездах. Но уже в августе они снова улетят в Африку.

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В национальном парке "Тузловские лиманы", расположенном в Одесской области, были замечены краснокнижные сыворакши, которые являются видами, находящимися под угрозой исчезновения. Эти птицы прилетели в регион из Африки. Об этом сообщил глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев в Facebook.

Краснокнижные сыворакши обнаружены в районе "Тузловская Амазония", на границе территории национального природного парка в Одесской области. Эти птицы преодолели расстояние более 6 000 километров, пролетев отдаленные земли Южной Африки.

"Сыворакши летели через многие мирные страны и прилетели в страну где уже второй год идет война. Обычно они выбирают себе уютные места на склонах наших лиманов в НПП "Тузловские лиманы", — написал он.

Эти птицы выбирают обрывы над протяженными лиманами для своего обитания и активно убирают старые норы, чтобы скоро обосноваться в новых гнездах.

По словам Русева, птицам необходимо спешить, так как они должны покинуть это место уже в августе и вернуться обратно в далекую Африку, где их всегда с нетерпением ждут местные жители этого континента.

"Их мощная энергия, как никогда, как и армия других животных, готовы помогать украинцам в борьбе с варварами по всему побережью Черного и Азовского морей", — говорится в сообщении.

Сиворакша — редкая птица фауны Украины, занесенная в Красную книгу.

Напомним, что 9 сентября ученые рассказали, что произойдет с нашим миром, если все птицы вымрут.

Также 9 февраля издание IFL Science сообщило, куда птицы прячутся от дождя.