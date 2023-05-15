В "Аэрофлоте" приказали игнорировать поломки самолетов и продолжать рейсы, — СМИ

Из-за санкций компании вынуждены выполнять рейсы, несмотря на неисправности, которые могут представлять угрозу безопасности. Примеру "Аэрофлота", как утверждают журналисты, следуют и другие российские авиаперевозчики.

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Старшие бортпроводники крупнейшей российской компании "Аэрофлот" получили внутренние инструкции игнорировать поломки в салоне самолетов. Об этом сообщает proekt.media.

По данным источника, бортпроводники "Аэрофлота" должны получать согласование с командиром воздушного судна перед внесением записей о неисправностях в бортовой журнал, согласно внутреннему распоряжению. Ранее все неисправности и дефекты отмечались в бортовом журнале. Однако сейчас старшие бортпроводники должны сообщать об этих проблемах устно.

"Главная цель такого распоряжения – чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения. Раньше, до войны, это правило строго соблюдалось: писали каждую мелочь и все это тут же чинили", – объяснил один сотрудников анонимно.

Примечательно, что другие авиакомпании также используют подобный подход.

Источник сообщает, что из-за санкций авиакомпании вынуждены выполнять рейсы, несмотря на неисправности, которые могут представлять угрозу безопасности.

Напомним, что 10 апреля российский "Аэрофлот" впервые в истории компании отправил самолет Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 на ремонт в Иран, где самолет будут обслуживать техники крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Также отметим, что 26 февраля 2022 года власти Евросоюза приняли решение полностью запретить поставки и лизинг в РФ самолетов, вертолетов и иной авиатехники, а также ее страхование и техобслуживание.