В "Аерофлоті" наказали ігнорувати поломки літаків та продовжувати рейси, — ЗМІ

Через санкції компанії змушені виконувати рейси, незважаючи на несправності, які можуть становити загрозу безпеці. Приклад "Аерофлоту", як стверджують журналісти, наслідують і інші російські авіаперевізники.

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Старші бортпровідники найбільшої російської компанії "Аерофлот" здобули внутрішні інструкції ігнорувати поломки в салоні літаків. Про це повідомляє proekt.media.

За даними джерела, бортпровідники "Аерофлоту" мають отримувати погодження з командиром повітряного судна перед внесенням записів про несправності до бортового журналу згідно з внутрішнім розпорядженням. Раніше всі несправності та дефекти відзначалися у бортовому журналі. Проте зараз старші бортпровідники мають повідомляти про ці проблеми усно.

"Головна мета такого розпорядження — щоб літаки не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення. Раніше, до війни, це правило суворо дотримувалося: писали кожну дрібницю і все це лагодили", — пояснив. один співробітник анонімно.

Примітно, що інші авіакомпанії також використовують такий підхід.

Джерело повідомляє, що через санкції авіакомпанії змушені виконувати рейси, незважаючи на несправності, які можуть становити загрозу безпеці.

Нагадаємо, що 10 квітня російський "Аерофлот" уперше в історії компанії відправив літак Airbus A330-300 з реєстраційним номером RA-73700 на ремонт до Ірану, де літак обслуговуватимуть техніки найбільшого іранського перевізника Mahan Air.

Також зазначимо, що 26 лютого 2022 року влада Євросоюзу прийняла рішення повністю заборонити постачання та лізинг до РФ літаків, вертольотів та іншої авіатехніки, а також її страхування та техобслуговування.