В Сирии из-под завалов через 3 месяца после землетрясения достали живого мужчину, — СМИ (фото)

Местные СМИ сообщают, что мужчина слишком истощен и его сразу отправили в больницу.

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В Сирии спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину. Он пробыл там три месяца после землетрясения. Об этом сообщает издание Akhbar.fouri.

По информации СМИ, мужчина сильно изнурен, его передали медикам для наблюдения и реабилитации. Другие подробности не сообщаются.

В комментариях под публикацией многие корреспонденты усомнились в правдивости информации. Некоторые назвали это чудом.

Напомним, что в результате землетрясений в Сирии и Турции с эпицентром в Кахраманмараше погибли 44 тысячи 218 человек. Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения может превысить $4 млрд. В МИД Украины сообщили, что в результате землетрясения погибли 5 украинцев, в том числе семья из Запорожья.

В городе Малатья на востоке Турции 27 февраля произошло новое землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Землетрясение было на глубине 6,9 километра, оно также ощущалось в нескольких турецких провинциях. Его эпицентром был район Эшилютр в Малатье. По предварительным данным, в результате подземных толчков было разрушено 22 здания.