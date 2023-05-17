"Должны быть к этому готовы": следующие пять лет будут самыми жаркими за время наблюдений, — ООН

По словам главы Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, потепление будет иметь последствия для здоровья людей и продовольственной безопасности.

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Парниковые газы вызывают резкое повышение температуры окружающей среды, поэтому 2023-2027 годы станут самым теплым пятилетним периодом за всю историю наблюдений. Об этом сказано в новом отчете Всемирной метеорологической организации при ООН.

"Существует 98-процентная вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будет самым теплым за всю историю наблюдений", — сказано в отчете.

Так, в отчете говорится, что в ближайшее время глобальная температура превысит ранее прогнозируемые показатели в Парижских климатических соглашениях.

Как рассказал глава ВМО Петтери Таалас уже в ближайшие месяцы произойдет потепление под названием Эль-Ниньо. Оно также будет сочетаться с изменениями климата, вызванным антропогенным фактором.

"Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды. Мы должны быть готовы к этому", — сказал он.

Что такое Эль-Ниньо

Явление также называют Южной осцилляцией. При нем происходит колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что оказывает сильное влияние на климат. Характерное время осцилляции — от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали, как потепление Земли изменит вкус вина. Исследователи уверены, что из-за неизбежных изменений климата нам придется привыкать к новым сортам.

Кроме того, ученые рассказали, почему нам не удастся сдержать потепление на Земле. Новое исследование свидетельствует о том, что человечество движется в нужном направлении, но, увы, с неправильной скоростью.