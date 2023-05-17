"Маємо бути до цього готові": наступні п'ять років будуть найспекотнішими за час спостережень, — ООН

За словами голови Всесвітньої метеорологічної організації Петтери Тааласа, потепління матиме наслідки для здоров'я людей і продовольчої безпеки.

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Парникові гази викликають різке підвищення температури навколишнього середовища, тому 2023-2027 роки стануть найтеплішим п'ятирічним періодом за всю історію спостережень. Про це йдеться в новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації при ООН.

"Існує 98-відсоткова ймовірність того, що принаймні один із наступних п'яти років і п'ятирічний період загалом буде найтеплішим за всю історію спостережень", — сказано у звіті.

У звіті йдеться, що найближчим часом глобальна температура перевищить раніше прогнозовані показники в Паризьких кліматичних угодах.

Як розповів голова ВМО Петтери Таалас, уже в найближчі місяці відбудеться потепління під назвою Ель-Ніньйо. Воно також поєднуватиметься зі змінами клімату, викликаним антропогенним фактором.

"Це буде мати далекосяжні наслідки для здоров'я, продовольчої безпеки, управління водними ресурсами та навколишнього середовища. Ми повинні бути готові до цього", — сказав він.

Що таке Ель-Ніньйо

Явище також називають Південною осциляцією. Під час нього відбувається коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що сильно впливає на клімат. Характерний час осциляції — від 3 до 8 років.

Раніше повідомлялося, що вчені розповіли, як потепління Землі змінить смак вина. Дослідники впевнені, що через неминучі зміни клімату нам доведеться звикати до нових сортів.

Крім того, вчені розповіли, чому нам не вдасться стримати потепління на Землі. Нове дослідження свідчить, що людство рухається в потрібному напрямі, але, на жаль, із неправильною швидкістю.