"Стресс на работе": в британской разведке объяснили запрет на увольнение для чиновников РФ

Российские госслужащие, по мнению ведомства, весьма скептически относятся к войне в Украине, что крайне беспокоит Кремль.

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В Российской Федерации появился новый запрет на увольнение для чиновников до тех пор, пока не закончится война в Украине. В отчете британской разведки за 18 мая назвали причину таких ограничений.

По имеющейся в сети информации, Кремль собирается запретить своим высокопоставленным чиновникам самостоятельно покидать свои должности, пока идет "специальная военная операция", как в РФ называют полномасштабную войну.

Эти ограничения хотят распространить среди региональных чиновников, силовиков, а также членов администрации президента. Аналитики из Министерства обороны Великобритании предположили, для чего политическое руководство России идет на такой шаг.

"В частном порядке многие официальные лица, вероятно, весьма скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс на работе в неблагополучном аппарате военного времени. Запрет, вероятно, соблюдается с сильными намеками на то, что отставным лицам будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Кремле сильно беспокоятся по поводу пробела возможностей, которые останутся после того, как чиновники начнут покидать свои должности. Власти таким образом хотят предотвратить любые мысли о поражении в войне против Украины и тем самым укрепить чувство коллективной ответственности за войну.

В Британии рассказали, что значит новый запрет от Кремля Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 15 мая в Кремле запретили чиновникам увольняться с должностей. Госслужащим намекнули, что в будущем им могут грозить уголовные дела, если они не будут демонстрировать единство.

16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередную цель войны в Украине. По его словам, обстрелы мирных городов происходят для того, чтобы этого не случалось на территории России.