"Стрес на роботі": у британській розвідці пояснили заборону на звільнення для чиновників РФ

Російські держслужбовці, на думку відомства, дуже скептично ставляться до війни в Україні, що дуже непокоїть Кремль.

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У Російській Федерації з'явилася нова заборона на звільнення для чиновників доти, доки не закінчиться війна в Україні. У звіті британської розвідки за 18 травня назвали причину таких обмежень.

За наявною в мережі інформацією, Кремль збирається заборонити своїм високопосадовцям самостійно залишати свої посади, поки йде "спеціальна військова операція", як у РФ називають повномасштабну війну.

Ці обмеження хочуть поширити серед регіональних чиновників, силовиків та членів адміністрації президента. Аналітики з Міністерства оборони Великобританії припустили, навіщо політичне керівництво Росії йде на такий крок.

"В приватному порядку багато офіційних осіб, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі в неблагополучному апараті військового часу. Заборона, ймовірно, дотримується сильних натяків на те, що відставним особам буде пред'явлено сфабриковані кримінальні звинувачення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Кремлі дуже турбуються з приводу прогалини можливостей, які залишаться після того, як чиновники почнуть залишати свої посади. Влада таким чином хоче запобігти будь-яким думкам про поразку у війні проти України і тим самим зміцнити почуття колективної відповідальності за війну.

У Британії розповіли, що означає нова заборона від Кремля. Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 15 травня у Кремлі заборонили чиновникам звільнятися з посад. Держслужбовцям натякнули, що в майбутньому їм можуть загрожувати кримінальні справи, якщо вони не демонструватимуть єднiсть.

16 травня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав чергову мету війни в Україні. За його словами, обстріл мирних міст відбувається для того, щоб цього не траплялося на території Росії.