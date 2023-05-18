Забыли, как смеяться: жители Японии берут уроки, чтобы заново научиться улыбаться

После того, как пандемия COVID-19 распространилась по всему миру, жители Японии начали носить маски, чтобы защитить себя от респираторного заболевания. Теперь, когда правила стали более мягкими, японцы ощущают, что они разучились улыбаться.

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Жители Японии берут уроки улыбки после трехлетних рекомендаций правительства носить маски, чтобы защититься во время пандемии. Об этом пишет Sky News.

После того как в 2020 году эпидемия COVID-19 распространилась по всему миру, жителям страны было рекомендовано носить маски, чтобы защитить себя от респираторного заболевания.

По данным газеты Asahi Shimbun, после недавней отмены правил о масках многие люди с трудом приспосабливаются к жизни без прикрытия лица. Некоторые забыли, как улыбаться, и чувствуют необходимость репетировать выражение лица.

С конца прошлого года популярность занятий, организуемых Центром помощи пожилым людям "Акабанэ", возросла. Все больше людей обращаются за индивидуальными уроками.

Число желающих увеличилось в 4,5 раза после того, как в феврале 2023 года СМИ впервые сообщили, что правительство отменит рекомендацию носить маски.

"Во время пандемии, у людей стало меньше возможностей улыбаться, и у все большего числа людей развился комплекс по этому поводу. Движение и расслабление лицевых мышц — это ключ к хорошей улыбке", — сказала Кейко Кавано, тренер компании Egaoiku, занимающейся обучением улыбке.

Участникам выдается ручное зеркало для проверки их прогресса и улыбок, причем некоторые из них корректируют выражение лица, пока не будут довольны результатом своей естественной улыбки.

"Улыбки необходимы для общения без маски. Я хочу применить полученные сегодня знания на волонтерских мероприятиях и других встречах", — рассказала Ясуко Ватараи, участница одного из таких уроков.

Ранее Фокус писал, что в Японии за курение на работе оштрафовали чиновника на 1,44 млн иен. За 14 лет службы на перекуры во время работы мужчина потратил 355 часов и 19 минут.

Также сообщалось, что в Японии появился первый торговый автомат с мясом черного медведя. Его владельцы утверждают, что каждую неделю им удается продать от 10 до 15 упаковок.