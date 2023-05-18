Забули, як сміятися: жителі Японії беруть уроки, щоб заново навчитися посміхатися

Після того, як пандемія COVID-19 поширилася в усьому світі, жителі Японії почали носити маски, щоб захистити себе від респіраторного захворювання. Тепер, коли правила стали м'якшими, японці відчувають, що вони розучилися посміхатися.

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Жителі Японії беруть уроки посмішки після трирічної рекомендації уряду носити маски, щоб захиститись під час пандемії. Про це пише Sky News.

Після того, як у 2020 році епідемія COVID-19 поширилася по всьому світу, мешканцям країни було рекомендовано носити маски, щоб захистити себе від респіраторного захворювання.

За даними газети Asahi Shimbun, після недавнього скасування правил про маски багато людей важко пристосовуються до життя без прикриття обличчя. Деякі забули, як посміхатися, і відчувають необхідність репетирувати вираз обличчя.

З кінця минулого року популярність занять, що організуються Центром допомоги людям похилого віку "Акабане", зросла. Дедалі більше людей звертаються за індивідуальними уроками.

Число охочих збільшилося у 4,5 раза після того, як у лютому 2023 року ЗМІ вперше повідомили, що уряд скасує рекомендацію носити маски.

"Під час пандемії, у людей стало менше можливостей посміхатися, і у все більшої кількості людей розвинувся комплекс із цього приводу. Рух і розслаблення м'язів обличчя — це ключ до гарної посмішки", — сказала Кейко Кавано, тренер компанії Egaoiku, яка займається навчанням посміхатися.

Учасникам видається ручне дзеркало для перевірки їх прогресу та посмішок, проте деякі з них коригують вираз обличчя, доки не будуть задоволені результатом своєї природної посмішки.

"Посмішки необхідні для спілкування без маски. Я хочу застосувати отримані сьогодні знання на волонтерських заходах та інших зустрічах", — розповіла Ясуко Ватараї, учасниця одного з таких уроків.

Раніше Фокус писав, що в Японії за куріння на роботі оштрафували чиновника на 1,44 млн. єн. За 14 років служби на перекури під час роботи чоловік витратив 355 годин та 19 хвилин.

Також повідомлялося, що в Японії з'явився перший торговий автомат із м'ясом чорного ведмедя. Його власники стверджують, що щотижня їм вдається продати від 10 до 15 упаковок.