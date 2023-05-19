"Мир станет опасным": глава Минобороны Британии заговорил о глобальной войне

Бен Воллес считает, что новый глобальный конфликт может начаться как "холодная война" (по примеру конфронтации США и СССР) или же перерасти в мировую войну.

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До конца 20-х годов XXI века существует большая вероятность глобального военного конфликта. Об этом 19 мая написало британское издание Financial Times со ссылкой на слова министра обороны Британии Бена Воллеса.

"К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни", — сказал глава профильного министерства.

По словам политика, до конца десятилетия самая большая угроза будет исходить от РФ, Китая и стран Африки.

Россия будет пытаться расшатать мир военным путем. Китай представляет опасность как страна, стремительно укрепляющая свое влияние. А в Африке значительно возрастет количество экстремистов.

"Мир переживает конец аномального периода (мира, — ред.) после окончания холодной войны. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру", — сказал Воллес.

Министр обороны Британии также добавил, что пока невозможно сказать, каким будет новый глобальный конфликт. Он может быть и "холодной войной" и перерасти в мировую войну.

Напомним, 20 апреля лидер Беларуси Александр Лукашенко заговорил о Третьей мировой из-за войны в Украине. Некие "деструктивные силы", считает белорусский политик, переписывают историю и пытаются оправдать преступления времен Второй мировой войны, провоцируя новый глобальный конфликт.

А 9 апреля Дональд Трамп опубликовал загадочный пост. Бывший президент США сделал пост из трех слов "Третья мировая война" в своей соцсети Truth Social и оставил его без объяснений. В начале апреля он предсказывал большой мировой конфликт из-за постоянных угроз ядерным оружием.