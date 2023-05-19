"Світ стане небезпечним": глава Міноборони Британії заговорив про глобальну війну

Бен Воллес вважає, що новий глобальний конфлікт може початися як "холодна війна" (за прикладом конфронтації США та СРСР) або перерости у світову війну.

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До кінця 20-х років XXI століття існує велика ймовірність глобального воєнного конфлікту. Про це 19 травня написало британське видання Financial Times із посиланням на слова міністра оборони Британії Бена Воллеса.

"До кінця десятиліття світ стане небезпечнішим та нестабільним місцем, і оборона матиме важливіше значення для нашого життя", — сказав глава профільного міністерства.

За словами політика, до кінця десятиліття найбільша загроза йтиме від РФ, Китаю та країн Африки.

Росія намагатиметься розхитати світ військовим шляхом. Китай становить небезпеку як країна, яка стрімко зміцнює свій вплив. А в Африці значно зросте кількість екстремістів.

"Світ переживає кінець аномального періоду (миру, — ред.) після закінчення холодної війни. Я думаю, наближається конфлікт із цілою низкою супротивників по всьому світу", — сказав Воллес.

Міністр оборони Британії також додав, що поки що неможливо сказати, яким буде новий глобальний конфлікт. Він може бути й "холодною війною", й перерости у світову війну.

Нагадаємо, 20 квітня лідер Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про Третю світову через війну в Україні. Деякі "деструктивні сили", вважає білоруський політик, переписують історію та намагаються виправдати злочини часів Другої світової війни, провокуючи новий глобальний конфлікт.

А 9 квітня Дональд Трамп опублікував загадковий допис. Колишній президент США зробив пост із трьох слів "Третя світова війна" у своїй соцмережі Truth Social і залишив її без пояснень. На початку квітня він передбачав великий світовий конфлікт через постійні загрози ядерною зброєю.