"Третя світова війна": Дональд Трамп опублікував загадковий пост

Колишній президент США зробив пост із трьох слів у своїй соцмережі Truth Social і залишив його без пояснень. На початку квітня він передбачав великий світовий конфлікт через постійні ядерні загрози.

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Колишній президент США Дональд Трамп опублікував загадковий пост у своїй соцмережі Truth Social — вказав на "третю світову війну".

"Третя світова війна", — коротко написав Трамп, не навівши додаткових подробиць.

"Ви не знаходите, що це абсолютно нормальне привітання з великодньою неділею?" — написав у Twitter Джордж Конвей, адвокат та провідний консервативний критик Трампа.

На твіт 45-го президента США звернув увагу репортер NBC News Бен Коллінз.

"Я знаю, що більшість людей не звертають на це уваги, але тепер Трамп публікує такі речі на TruthSocial без будь-якого контексту. Це було годину тому", — зауважив він.

На початку квітня Трамп заявив про можливість початку третьої світової війни при адміністрації нинішнього президента США Джо Байдена. Відкриті загрози використання ядерної зброї, яких раніше ніколи не було, можуть призвести саме до ядерної війни, казав Трамп.

Нагадаємо, що американський тижневик TIME помістивши на обкладинку ілюстрацію з відбитком пальця Дональда Трампа. Прокуратура Манхеттену 30 березня звинуватила колишнього президента США у зв'язку зі спробою підкупу порнозірки Стормі Деніелс.

Дональд Трамп не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів звинувачення.

Під час виступу в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді Трамп заявив, що США "котяться в пекло".