"Третья мировая война": Дональд Трамп опубликовал загадочный пост

Бывший президент США сделал пост из трех слов в своей соцсети Truth Social и оставил его без объяснений. В начале апреля он предсказывал большой мировой конфликт из-за постоянных угроз ядерным оружием.

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Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети Truth Social — указал на "третью мировую войну".

"Третья мировая война", — кратко написал Трамп, не приведя дополнительные подробности.

"Вы не находите, что это совершенно нормальное поздравление с пасхальным воскресеньем?" — написал в Twitter Джордж Конвей, адвокат и ведущий консервативный критик Трампа.

На твит 45-го президента США обратил внимание репортер NBC News Бэн Коллинз.

"Я знаю, что большинство людей не обращают на это внимания, но теперь Трамп публикует такие вещи на TruthSocial без какого бы то ни было контекста. Это было час назад", — заметил он.

В начале апреля Трамп заявил о возможности начала третьей мировой войны при администрации нынешнего президента США Джо Байдена. Открытые угрозы использования ядерного оружия, которых ранее никогда не было, могут привести именно к ядерной войне, говорил Трамп.

Напомним, что американский еженедельник TIME поместив на обложку иллюстрацию с отпечатком пальца Дональда Трампа. Прокуратура Манхэттена 30 марта предъявила бывшему президенту США обвинения в связи с попыткой подкупа порнозвезды Сторми Дэниелс.

Дональд Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов обвинения.

Во время выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что США "катятся в ад".