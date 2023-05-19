Заказ для Ближнего Востока: Беларусь представила лазерный модуль для уничтожения БПЛА

Разработчики модуля утверждают, что изобретение ученых способно само сопровождать и уничтожать цели независимо от скорости их движения.

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В пятницу, 19 мая, белорусская компания "Научно-технический центр "Лэмт" впервые представила прототип модуля для уничтожения БПЛА при помощи лазерного луча. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Модуль для уничтожения дронов с помощью лазерного луча, который способен работать на расстоянии до 1,5 км был представлен на выставке вооружений MILEX-2023.

Как информации изготовителя, прототип модуля, мощностью 30 кВт, был разработан в рамках проекта для одного из ближневосточных заказчиков.

"Это прототип, возникший вследствие проекта, который мы делали для одного из ближневосточных заказчиков. Лазер для борьбы с беспилотниками. В зависимости от технических параметров на определенных расстояниях он поражает беспилотники. Вот эта конкретная система — ближнего боя, она действует на дальности до 1,5 км", — отметили во время презентации представители компании.

Также во время презентации модуля, представители научно-технического центра рассказали, что модуль оснащен системой раннего радиолокационного обнаружения дронов, возможностью идентификации за счет оптических каналов и распознания типа беспилотников: боевой, камикадзе или разведывательный.

Разработка мощностью в 30 кВт сама способна сопровождать и уничтожать цели, удерживая на них луч, независимо от скорости их движения. Модуль можно устанавливать на автомобили и транспортировать в контейнере.

"Первый образец уже отправлен заказчику на Ближний Восток. Он показал себя хорошо, но есть еще некоторые проблемы, мы их решаем. В этом году делаем образец для белорусской армии", — добавили представители компании.

Напомним, неделю назад в РФ открыли первое уголовное дело из-за комментария в соцсетях об атаке дронов на Кремль. Суд Челябинска арестовал на два месяца местного жителя после того, как в трансляции на своем канале упомянул о недавнем взрыве дрона в Москве.

Также напомним, в ночь на 19 мая во временно оккупированном Крыму на железнодорожные пути упал неизвестный беспилотник, оборвав контактные провода.