Замовлення для Близького Сходу: Білорусь представила лазерний модуль для знищення БПЛА

Розробники модуля стверджують, що винахід вчених здатний сам супроводжувати і знищувати цілі незалежно від швидкості їх руху.

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У п'ятницю, 19 травня, білоруська компанія "Науково-технічний центр "Лемт" вперше представила прототип модуля для знищення БПЛА за допомогою лазерного променя. Про це повідомляє видання ТАСС.

Модуль для знищення дронів за допомогою лазерного променя, який здатний працювати на відстані до 1,5 км, був представлений на виставці озброєнь MILEX-2023.

За інформацією виробника, прототип модуля, потужністю 30 кВт, був розроблений в рамках проекту для одного з близькосхідних замовників.

"Це прототип, що виник унаслідок проекту, який ми робили для одного з замовників з Близкого Сходу. Лазер для боротьби з безпілотниками. Залежно від технічних параметрів на певних відстанях він вражає безпілотники. Ось ця конкретна система — ближнього бою, вона діє на дальності до 1 5 км", — зазначили під час презентації представники компанії.

Також під час презентації модуля представники науково-технічного центру розповіли, що модуль був оснащений системою раннього радіолокаційного виявлення дронів, можливістю ідентифікації за рахунок оптичних каналів та розпізнавання типу безпілотників: бойовий, камікадзе або розвідувальний.

Розробка потужністю 30 кВт сама здатна супроводжувати і знищувати цілі, утримуючи на них промінь, незалежно від швидкості руху. Модуль можна встановлювати на автомобілі та транспортувати у контейнері.

"Перший зразок вже надіслано замовнику на Близький Схід. Він показав себе добре, але є ще деякі проблеми, ми їх вирішуємо. Цього року робимо зразок для білоруської армії", — додали представники компанії.

Нагадаємо, тиждень тому в РФ відкрили першу кримінальну справу через коментар у соцмережах про атаку дронів на Кремль. Суд Челябінська заарештував на два місяці місцевого жителя після того, як у трансляції на своєму каналі той згадав про недавній вибух БПЛА у Москві.

Також нагадаємо, у ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Криму на залізничні колії впав невідомий безпілотник, обірвавши контактні дроти.