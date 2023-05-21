В Германии расследуют отравление россиянок после конференции Ходорковского, — СМИ

По данным журналистов, одна из отравленных женщин обнаружила, что дверь в её гостиничный номер была приоткрыта, но не обратила на это внимание. В пять утра она проснулась от резкой боли и странных симптомов.

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В Германии начали расследовать отравление двух россиян на конференции критика Кремля. Об этом сообщает издание Reuters в воскресенье, 21 мая.

По информации журналистов, сотрудники немецкий правоохранительных органов начали расследовать дело о возможном отравлении двух эмигранток из Росссийской Федерации.

Они посетили в конце апреля конференцию в Берлине, организатором которой был критик российской власти Михаил Ходорковский.

Полиция Берлина отметила, что дело было открыто после того, как две женщины пожаловались на симптомы, которые полностью указывают на отравление. Больше подробностей они пока что разглашать не могут, так как расследование все еще продолжается.

Отравление эмигранток из РФ: кто они

По данным журналистов, одна из женщин является журналисткой и первые симптомы у нее начали проявляться еще до конференции — 29 и 30 апреля. Она сразу потом обратилась в больницу "Шарите", которая расположена в Берлине.

Вторая женщина, как пишут СМИ, занимает должность директора в неправительственной организации Free Russia Foundation — Наталья Арно. Перед этим она обнаружила, что в ее гостиничном номере была приоткрыта дверь, а потом все и началось.

"Я проснулась в 5 утра от резкой боли и странных симптомов", — рассказывала женщина.

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27 декабря прошлого года сообщалось, что в РФ уволили генерала ФСБ, которого связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Журналисты The Insider пишут, что им были недовольны в Кремле — он критиковал вторжение в Украину, но при этом именно он курировал Институт криминалистики ФСБ, разрабатывающий яды