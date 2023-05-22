"Мешает множество проблем": Китай не будет покупать зерно у России, — Bloomberg

Ранее в Пекине утверждали, что разрешат импорт из всех уголков России, но сейчас обнаружили, что торговле мешают "фитосанитарные правила и транспортные проблемы".

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Китай отказался покупать российское зерно. В этом году из 6 миллионов тонн импортной продукции на Россию пришлось лишь 30 тысяч тонн. Об этом пишет Bloomberg сегодня, 22 мая.

Китай закупает много пшеницы, при этом общий объем импорта вырос более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Хотя в прошлом году Пекин заявил, что разрешит импорт из всех уголков России, торговле мешает множество проблем, включая фитосанитарные правила и транспортные проблемы.

Пшеница является исключением из торговли между Китаем и Россией. Закупки Пекином электроэнергии и алюминия резко выросли, поскольку санкции сократили поставки на Запад.

В России этим фактом обеспокоились. По словам секретаря СНБО РФ Дмитрия Патрушева, которые передает издание, будущее поставок пшеницы и мяса, вероятно, будет включено в повестку дня, когда российские правительственные чиновники и руководители примут участие в бизнес-форуме в Китае на этой неделе.

Напомним, в марте журналисты выяснили, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, Китай отправил в Россию беспилотников на сумму более $12 млн.

18 мая Китай добавил российский дальневосточный порт Владивосток в качестве транзитного узла для внутренних торговых поставок.

Напомним, 28 марта сообщалось, что Китай объявил "своей юрисдикцией" нефтегазовые месторождения РФ в Тихом океане. Минобороны КНР организовало регулярное военное патрулирование части акватории Южно-Китайского моря, находящейся в ответственности экономической зоны Вьетнама.