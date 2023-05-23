В Белгороде произошел взрыв на крыше здания ФСБ, — росСМИ (видео)

По словам российских СМИ, на здания ФСБ и МВД взрывчатку сбросили БПЛА. Пропагандисты обвиняют во взрывах ВСУ.

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В Белгороде произошел взрыв на крыше здания ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

Сообщается, что из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в Белгородской области запрещены.

Также в сети публикуют видео с места событий.

В Белгороде "прилет" в здание ФСБ

Также российские пропагандисты пишут, что взрыв также произошел в здании МВД РФ. Сообщается, что на крыши зданий взрывчатку сбросил якобы БПЛА.

"На крыше одного из строений виднеется дым. Официальные власти на данный момент никак не прокомментировали ситуацию. Дорога к зданию перекрыта. На месте уже находятся пожарные и оперативные службы", — говорится в сообщении.

В Белгороде "прилет" в здание ФСБ

Напомним, что вечером 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе беспилотник сбросил взрывчатку на админздание. Он обвинил в атаке ВСУ. Он сообщил, что на место выехали службы.

"С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, вспышки нет, пробита крыша", — сообщил Гладков.

Кроме того, летчик-инструктор Роман Свитан разъяснил, почему на Белгородщине произошел "прорыв". По его мнению, Российская армия сейчас занята, занимается мародерством украинской территории, поэтому территорию РФ некому охранять.

Также сообщалось, что бойцы РДК похвастались в соцсетях похищенной у ФСБ РФ техникой. Они назвали БТР 82А "подарком" и поблагодарили за транспорт главу Министерства обороны России Сергея Шойгу.