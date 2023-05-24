Водитель, врезавшийся в ограждение Белого дома, признался, что хочет убить Байдена (видео)

Сай Варшит Кандула, у которого найден флаг со свастикой, заявил, что восхищается нацистами и их лидером Адольфом Гитлером.

Related video

19-летний молодой человек из Миссури, обвиняемый в намеренном въезде в барьер Белого дома, якобы заявил, что хочет "захватить власть" и "убить президента". Об этом 24 мая сообщило издание NBC News со ссылкой на судебные документы.

В заявлении агента Секретной службы говорится, что житель штата Миссури Сай Варшит Кандула арендовал грузовик U-Haul вечером 22 мая сразу после вылета из Сент-Луиса в международный аэропорт Даллес по билету в один конец.

Около 21:35 он выехал на тротуар возле Белого дома и врезался в металлическое ограждение к северу от Белого дома. Затем Кандула дал грузовику задний ход и во второй раз врезался в ограждение, прежде чем правоохранители взяли его под стражу.

Саи Варшит Кандула

По словам Кандулы, он планировал нападение в течение шести месяцев. Его целью было "пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию".

В заявлении также зафиксировано, что на вопрос агентов, как Кандула захватит власть, задержанный ответил: "Убью президента, если это то, что я должен сделать, и причиню вред любому, кто встанет у меня на пути".

Также в документе говорится, что когда агенты секретной службы спросили Кандулу о флаге со свастикой, который он вынул из рюкзака, он сказал, что купил его в Интернете, потому что у нацистов "великая история".

Он добавил, что восхищается их "авторитарной природой, евгеникой и их единым миропорядком", и назвал Гитлера "сильным лидером", который также достоин восхищения.

Кандула предстал перед Верховным судом Вашингтона во вторник, 23 мая, и, как ожидается, впервые предстанет перед федеральным судом в среду днем.

Напомним, 3 мая СМИ писали о масштабном ДТП во Флориде, которое вызвало большой резонанс. Около миллиона пчел были выброшены на проезжую часть, когда тракторный прицеп врезался в грузовик, перевозивший насекомых.

23 мая сообщалось, что в США заключенный Кавиан Томас проделал отверстие в душевой стене из бетона и металла, чтобы добраться до соседнего блока камер и ударить ножом своего сокамерника Дерондни Рассела.