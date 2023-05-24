Водій, який урізався в огорожу Білого дому, зізнався, що хоче вбити Байдена (відео)
Сай Варшит Кандула, у якого знайдено прапор зі свастикою, заявив, що захоплюється нацистами та їх лідером Адольфом Гітлером.
19-річний чоловік із Міссурі, звинувачений у навмисному в'їзді в бар'єр Білого дому, нібито заявив, що хоче "захопити владу" та "вбити президента". Про це 24 травня повідомило видання NBC News із посиланням на судові документи.
У заяві агента Секретної служби йдеться, що житель штату Міссурі Сай Варшіт Кандула орендував вантажівку U-Haul увечері 22 травня одразу після вильоту з Сент-Луїса до міжнародного аеропорту Даллес за квитком в один кінець.
Близько 21:35 він виїхав на тротуар біля Білого дому та врізався у металеву огорожу на північ від Білого дому. Потім Кандула дав вантажівці задній хід і вдруге врізався в огорожу, перш ніж правоохоронці взяли його під варту.
За словами Кандули, він планував напад упродовж шести місяців. Його метою було "пробратися до Білого дому, захопити владу та стати відповідальним за націю".
У заяві також зафіксовано, що на запитання агентів, як Кандула захопить владу, затриманий відповів: "Уб'ю президента, якщо це те, що я маю зробити, і завдам шкоди будь-кому, хто встане у мене на шляху".
Також у документі йдеться про те, що коли агенти секретної служби запитали Кандулу про прапор зі свастикою, який він вийняв із рюкзака, він сказав, що купив його в Інтернеті, тому що у нацистів "велика історія".
Він додав, що захоплюється їхньою "авторитарною природою, євгенікою та їх єдиним миропорядком", і назвав Гітлера "сильним лідером", який також гідний захоплення.
Кандула постав перед Верховним судом Вашингтона у вівторок, 23 травня, і, як очікується, вперше постане перед федеральним судом у середу вдень.
Нагадаємо, 3 травня ЗМІ писали про масштабну ДТП у Флориді, яка викликала великий резонанс. Близько мільйона бджіл було викинуто на проїжджу частину, коли тракторний причіп врізався у вантажівку, яка перевозила комах.
23 травня повідомлялося, що в США ув'язнений Кавіан Томас проробив отвір у душовій стіні з бетону та металу, щоб дістатися сусіднього блоку камер і вдарити ножем свого співкамерника Дерондні Рассела.