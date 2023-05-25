Как в сцене из фильма ужасов: "пришельца" с акульими зубами выбросило на побережье (фото)

Женщина, которая нашла это существо, рассказала, что когда она его увидела, то застыла на месте и стояла неподвижно около 10 минут. Ей оно показалось инопланетянином или кем-то из фильмов ужасов.

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Жительница таиландской города Чиангмай Анат Примо во время прогулки по пляжу на острове Ко Ланта заметила пугающие останки морского существа, которое выглядело так, будто сошло с экрана какого-то фильма ужасов. Об этом сообщает The Mirror.

Испуганная женщина рассказала, что прогуливалась на закате с собакой и заметила на песке существо с акульими зубами.

По ее словам, она была поражена и застыла на месте, смотрела на это нечто около 10 минут.

"Мне он показался инопланетянином или кем-то из фильмов ужасов. Думаю, кадры говорят сами за себя", — пояснила женщина.

На ее фотографиях на челюсти много мелких зубов. На туше нет заметных плавников или других отличительных черт. Но видны глазницы.

По словам женщины, обнаружившей "пришельца", это существ примерно 70-80 сантиметров в длину. Она попыталась перевернуть его палкой, но оно было достаточно тяжелым, пояснила 45-летняя жительница Таиланда.

Некоторые комментаторы допустили, что это глубоководная змея, кто-то сказал, что это разновидность рыбы.

Глубоководное существо

Другие же обратили внимание на челюсти, которые находились внутри челюстей, и предположили, что это мурена.

Именно такое строение челюстей характерно для этих хищников.

"Это гигантская мурена, и похоже, что она умерла, когда добыча застряла у нее в горле или что-то в этом роде", — написал пользователь.

Гигантские мурены встречаются в водах Индо-Тихоокеанской области, в том числе у берегов Таиланда.

Напомним, что на юге Корнуолла обнаружили редкого слизня, напоминающего героя мультфильма.

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