Як у сцені з фільму жахів: "прибульця" з акулячими зубами викинуло на узбережжя (фото)

Жінка, яка знайшла цю істоту, розповіла, що коли її побачила, то застигла на місці і стояла нерухомо близько 10 хвилин. Їй воно здалося інопланетянином чи кимось із фільмів жахів.

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Анат Прімо, жителька міста Чіангмай, що на Таїланді, під час прогулянки пляжем на острові Ко Ланта помітила лякаючі останки морської істоти, яка виглядала так, ніби зійшла з екрану якогось фільму жахів. Про це повідомляє The Mirror.

Перелякана жінка розповіла, що прогулювалася на заході сонця з собакою і помітила на піску істоту з акулячими зубами.

За її словами, вона була вражена та застигла на місці, дивилася на це десь близько 10 хвилин.

"Мені він здався інопланетянином або кимось із фільмів жахів. Думаю, кадри говорять самі за себе", — пояснила жінка.

На її фотографіях на щелепі багато дрібних зубів. На туші немає помітних плавців чи інших відмінних рис. Але видно очниці.

За словами жінки, яка знайшла "прибульця", це істота приблизно 70-80 сантиметрів завдовжки. Вона спробувала перевернути його ціпком, але воно було досить важким, пояснила 45-річна мешканка Таїланду.

Деякі коментатори припустили, що це глибоководна змія, хтось сказав, що це різновид риби.

Глибоководна істота

Інші звернули увагу на щелепи, які знаходилися всередині ще однієї щелепи, і припустили, що це мурена. Саме така будова щелеп характерна для цих хижаків.

"Це гігантська мурена, і схоже, що вона померла, коли щось застрягло у неї в горлі", — написав користувач.

Гігантські мурени зустрічаються у водах Індо-Тихоокеанської області, зокрема біля берегів Таїланду.

Нагадаємо, що на півдні Корнуолла виявили рідкісного слимака, що нагадує героя мультфільму. Також повідомлялося, що прибулець із Землі може прожити на Марсі 280 млн років: хто виявиться цим "щасливчиком"?