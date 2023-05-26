Бывшего зятя Путина допросили и арестовали его имущество в Нидерландах, — СМИ (фото)

По словам журналистов, у бывшего мужа дочери Путина в Нидерландах также отобрали ноутбук и мобильный телефон во время допроса.

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Голландская прокуратура 12 мая наложила арест на участок земли площадью 1432 квадратных метра недалеко от Амстердама, принадлежащий бывшему зятю президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что земельный участок в Дуйвендрехте принадлежит Йорриту Фаассену, голландскому бизнесмену, который был женат на Марии Воронцовой, старшей дочери главы Кремля. Запись в земельном реестре Нидерландов свидетельствует о том, что участок был конфискован за финансовые, экономические и экологические правонарушения.

По словам Хелин Овер де Линден, юриста и эксперта по санкциям, конфискация указывает на то, что Фаассен, вероятно, станет объектом расследования, хотя точная причина конфискации не может быть установлена ​​из общедоступных документов. Нидерландская прокуратура не стала комментировать причину конфискации.

Издание пишет, что Фаассена, который живет в Москве, допросили в голландском аэропорту Схипхол. Предполагается, что он нарушил введенные санкции. У него конфисковали ноутбук и мобильный телефон. Фассен, как сообщается, вернулся в Москву.

Участок Фассена на карте Фото: The Guardian

По словам журналистов, обе взрослые дочери Путина, Мария и Катерина, были внесены в санкционные списки ЕС и США в апреле 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако Фаассен не подвергается никаким санкциям в США, ЕС или Великобритании.

В материале говорится, что Фаассен женился на Воронцовой в 2008 году, но затем пара развелась. Земельный участок рядом с Амстердамом и его связь с Фаассеном хорошо известны общественности. Вскоре после того, как в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину, протестующие установили на участке плакаты, призывающие Путина освободить оппозиционера Алексея Навального.

Сообщается, что, хотя участок в настоящее время пуст, в 2021 году зарегистрированный владелец Фаассен подал заявку на разрешение построить на земле дом и шесть небольших офисных зданий.

Напомним, что в январе стало известно, что дочери Путина за прошлый год заработали почти по 10 млн рублей. По данным журналистов, они получили в свое распоряжение налоговые декларации дочерей российского президента и верифицировали документы с помощью источника в Пенсионном фонде.