Колишнього зятя Путіна допитали та заарештували його майно у Нідерландах, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, у колишнього чоловіка дочки Путіна у Нідерландах також відібрали ноутбук та мобільний телефон під час допиту.

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Голландська прокуратура 12 травня наклала арешт на ділянку землі площею 1432 квадратні метри неподалік Амстердама, що належить колишньому зятю президента РФ Володимира Путіна. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що земельна ділянка в Дуйвендрехті належить Йорріту Фаассену, голландському бізнесменові, який був одружений з Марією Воронцовою, старшою донькою глави Кремля. Запис у земельному реєстрі Нідерландів свідчить про те, що ділянка була конфіскована за фінансові, економічні та екологічні правопорушення.

За словами Хелін Овер де Лінден, юриста та експерта з санкцій, конфіскація вказує на те, що Фаассен, ймовірно, стане об'єктом розслідування, хоча точна причина конфіскації не може бути встановлена ​​із загальнодоступних документів. Нідерландська прокуратура не коментувала причину конфіскації.

Видання пише, що Фаассена, який мешкає в Москві, допитали в голландському аеропорту Схіпхол. Передбачається, що він порушив запроваджені санкції. У нього конфіскували ноутбук та мобільний телефон. Фассен, як повідомляється, повернувся до Москви.

Ділянка Фассена на карті Фото: The Guardian

За словами журналістів, обидві дорослі дочки Путіна, Марія та Катерина були внесені до санкційних списків ЄС та США у квітні 2022 року, невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак Фаассен не піддається жодним санкціям у США, ЄС чи Великій Британії.

У матеріалі йдеться, що Фаассен одружився з Воронцовою у 2008 році, але потім пара розлучилася. Земельна ділянка поруч з Амстердамом та її зв'язок із Фаассеном добре відомі громадськості. Незабаром після того, як у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України, протестувальники встановили на ділянці плакати, які закликають Путіна звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Повідомляється, що, хоча ділянка наразі порожня, у 2021 році зареєстрований власник Фаассен подав заявку на дозвіл збудувати на землі будинок та шість невеликих офісних будівель.

Нагадаємо, що в січні стало відомо, що дочки Путіна за минулий рік заробили майже по 10 млн рублів. За даними журналістів, вони отримали у своє розпорядження податкові декларації дочок російського президента та верифікували документи за допомогою джерела у Пенсійному фонді.