Гараж россиянки в США с надписью "Бахмут наш" облили краской и забросали яйцами (видео)

Рядом с надписью также значились символы войны в Украине — латинские буквы "Z" и "V". Прежде соседи женщины были крайне недовольны вывешенным на здании лозунгом.

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Ворота гаража уроженки РФ, на которых появилась надпись "Бахмут наш, спасибо Вагнер", раскрасили краской и забросали яйцами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Американский пехотинец".

Рядом с надписью также значились символы войны: Z, V. Прежде соседи женщины были крайне недовольны вывешенным на здании лозунгом и задавали вопросы.

Впоследствии под давлением общественности ей пришлось самостоятельно снимать надпись.

Напомним, что в районе Бахмута погиб доброволец из Беларуси, основавший "Белый легион" и боровшийся с агрессией РФ. Боец полка им. Калиновского рассказал о пяти погибших, среди них был 49-летний Мирослав Лозовский, переехавший в Украину в 2020 году на фоне массовых протестов против белорусских властей.

Также сообщалось, что Евгения Пригожина с его ЧВК "Вагнером" не выпустят из Бахмута. Такое заявление сделал советник ОП Михаил Подоляк. По его словам, даже соратники высказывают сомнения применительно к президенту РФ Владимиру Путину. Пригожин может попытаться этим воспользоваться, поскольку у него в распоряжении есть живая сила и "мощный потенциал к грабежу".

По данным аналитиков из "Института изучения войны", боевики "ДНР" меняют "вагнеровцев" в Бахмуте. Район Авдеевки вновь подвергся обстрелам, в Марьинке вражеским войскам удалось продвинуться, однако Генштаб ВСУ такую информацию не подтверждает.