В мэрии российского города заявили об ущербе на 10 тысяч рублей. Неизвестные украли ящики с запчастями и фонари.

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В российском Омске неизвестные разграбили танк, который стоял в центр города. Об этом 26 мая сообщает местный портал Om1.ru.

Неизвестные злоумышленники похитили два ящика с запчастями и шесть фонарей световой сигнализации с танка, установленного на набережной Оми в районе улицы Щербанева.

Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Сотрудники местной администрации обратились в полицию.

Российские полицейски приступили к расследованию и возбудили уголовное дело. Личности виновных пока не установили.

Напомним, в декабре прошлого года в сети распространилось видео, на котором глава Советского административного округа Омска Сергей Финашин угрожает физическим насилием репортеру с "Первого городского телеканала".

Ранее, в октябре сообщалось, что мобилизованный Россиян не доехал до фронта и погиб в воинской части в Омске.