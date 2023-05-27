В Индии чиновник распорядился осушить водоем: снимал селфи и утопил телефон Samsung за $1200 (фото)

Инспектора по продовольствию Раджеша Вишваса отстранили от должности после того, как он с помощью дизельного насоса выкачал 2 млн литров воды, которых бы хватило на полив 6 тыс. кв. км.

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Индийского чиновника из штата Чхаттисгарх отстранили от должности после того, как он распорядился осушить водохранилище, чтобы найти утонувший телефон. Ушло три дня на то, чтобы выкачать миллионы литров воды из перекрытого дамбой водоема, в который Раджеш Вишвас его уронил телефон, делая селфи. Об этом сообщает BBC.

Но когда телефон нашли, из-за воздействия воды он уже не подлежал восстановлению.

Вишвас утверждал, что на нем были важные правительственные данные и их необходимо было восстановить, однако все же не обошлось без обвинений в злоупотреблении властными полномочиями.

Водоем в штате Чхаттисгар

Телефон Samsung инспектора по продовольствию стоимостью 1200 долларов не удалось найти с помощью водолазов, и тогда он решил привезти дизельный насос. По словам чиновника, он получил устное разрешение от начальства, чтобы перевезти "немного воды в ближайший канал". Утверждается, что ему сказали, что так будет даже лучше, т.к. у местных фермеров появится больше воды в запасе.

Насос работал несколько дней, в общей сложности было выкачено два миллиона литров, чего хватило бы для полива поля площадью 6 квадратных километров.

Такую деятельность остановили из-за жалобы.

Инспектор по продовольствию Раджеш Вишвас

"Его отстранили до завершения разбирательства. Вода — важный ресурс, его нельзя расходовать таким образом", — сказала Приянка Кукла, представляющая правительство района Канкер.

Чиновник — любитель селфи — отказался уходить со своей должности и заявил, что выкачал только лишнюю воду из водоема, по его словам, она были непригодна к использованию.

Инспектор по продовольствию Раджеш Вишвас

Но таким объяснениям не вняли представители оппозиционной партии BJP. По их словам, в условиях, когда люди зависят от водных резервуаров в летнюю жару, он осушил столько литров, сколько хватило бы для полива площади в 1 500 акров (6 тыс. кв. км).

Напомним, что в Индии свадьба закончилась массовой дракой между родственниками из-за кондиционера. Жених узнав, что родственники невесты не дали в приданое кондиционер, нокаутировал невесту.

Также сообщалось, что "загадочные" существа, скрывавшиеся под землей в Индии, оказались новым видом рыбы.