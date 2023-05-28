Оппозиция заявила о госпитализации лидера Беларуси Лукашенко: что известно

Оппозиционер Валерий Цепкало утверждает, что президент Беларуси находится в критическом состоянии. Но OSINT-расследователи утверждают – это всего лишь слухи, а кортеж политика видели совсем недавно в Минске.

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Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко якобы госпитализировали в срочном порядке в Центральную клиническую больницу Москвы после встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 27 мая сообщил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

"Для его возвращения из состояния, которое врачи оценили как критическое, были направлены лучшие специалисты. Была проведена промывка крови, состояние Лукашенко было признано не транспортабельным. Организованные меры по спасению белорусского диктатора имели цель предотвратить спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении. Неважно, вернется ли он в рабочее состояние или нет, врачи предупреждают о возможном повторении рецидивов", — говорится в заявлении.

Цепкало добавил, что наблюдается попытка объяснить нахождение Лукашенко в ЦКБ управления делами президента РФ медицинским обследованием.

"Появление такой версии совершенно естественно, как попытка скрыть реальное состояние пациента, которое, как и раньше, остается тяжелым. Предыдущие случаи проблем со здоровьем также пытались утаить. Так и в этом случае, чтобы не вызывать подозрений, его самолет был даже отправлен в Минск", — утверждает оппозиционер.

Действительно ли Лукашенко госпитализировали?

По информации расследователей проекта "Беларускі Гаюн", информация о госпитализации Лукашенко является слухами.

"В настоящее время мы не можем подтвердить слухи, распространяемые Валерием Цепкало, о том, что 25 мая Лукашенко был госпитализирован в Москве", — говорится в сообщении расследователей.

Сообщается, что Лукашенко вернулся в Минск 25 мая в 20:20, после чего его кортеж был замечен на пути к резиденции.

Отравление Лукашенко

Напомним, 10 мая СМИ писали, что белорусского политика Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец допустил, что, возможно, Лукашенко отравили, поскольку он не мог сделать и 300 шагов рядом с Путиным.

В дальнейшем Лукашенко пропустил неофициальный завтрак у Путина, и отправился аэропорт, чтобы лететь обратно в Минск, предположительно, в сопровождении машины скорой.

Также сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Лукашенко не был на обеде с Путиным.

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