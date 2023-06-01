"Огромный букет болезней и нужная операция": белорусский оппозиционер о здоровье Лукашенко

У белорусского лидера накопились проблемы со здоровьем, но они не критичны. Умереть до суда в Гааге для Александра Лукашенко слишком просто.

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Александр Лукашенко перенес сильный вирус и у него целый букет болезней: проблемы с ногами, печенью, позвоночником и повышенный сахар. Об этом изданию "Гордон" рассказал белорусский оппозиционный политик Павел Латушко.

"Мы знаем по этой ситуации: у него был сильный вирус. Сначала было подозрение, что это грипп вместе с COVID-19, слабая форма. Не подтвердили. Но вирус сильный, который привел к определенным осложнениям, связанным с миокардом, сердцем, одышкой и т.д.. У него огромный букет болезней, связанных с тем, что у него повышен сахар, он имеет проблемы с печенью, у него проблемы с ногами, у него проблемы с позвоночником, проблема с коленным суставом требует хирургического вмешательства, и позвоночник также имеет грыжи — нуждается в хирургическом вмешательстве", — сказал он.

По словам оппозиционера, операцию Лукашенко на коленном суставе могут сделать и в Беларуси, а вот на позвоночнике — нет, поскольку у Беларуси нет таких специалистов, и есть риск, что он может остаться неподвижным.

"Он этого боится. Он очень этого боится. Опять же это наркоз. Где он это сделает? Но эта проблема нарастает", — объяснил Латушко.

Он добавил, что умереть до суда в Гааге для Лукашенко слишком просто.

"Он должен ответить", — подчеркнул Латушко

Напомним, что Лукашенко заявил, что не собирается умирать и белорусам придется мучиться с ним еще долго.

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, белорусского политика Александра Лукашенко вскоре может не стать, и президент РФ Владимир Путин никогда не упустит такой возможности.